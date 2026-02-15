Tras sufrir una nueva lesión en Millonarios, esto publicó Radamel Falcao

Parecía que iba a ser una noche redonda para los jugadores de Millonarios porque en tan solo 4 minutos ya le ganaban a Llaneros por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2026. Sin embargo, Radamel Falcao García se volvió a lesionar, y ya se conoció cuál fue la primera publicación de ‘El Tigre‘.

Luego de marcar el primer gol en su regreso al fútbol de Colombia, Falcao había advertido que “no hemos tenido tiempo porque hemos jugado cada tres días. Quizás somos el único equipo que no haya tenido tantos días de recuperación como los demás” Esto le iba a pasar cuenta de cobro…

Transcurría el tercer minuto de adición del primer tiempo cuando Radamel Falcao intentó correr por un balón en el costado derecho, pero sintió el famoso pinchazo en el músculo posterior de la pierna derecha. ‘El Tigre’ tuvo salir en el entretiempo de la victoria de Millonarios 2-1 ante Llaneros del 14 de febrero.

La primera publicación de Falcao tras la nueva lesión en Millonarios

Radamel Falcao se lesionó en Millonarios vs. Llaneros. (Foto: Vizzor Image)

Lejos de demostrar tristeza por la nueva lesión que sufrió en el fútbol colombiano, la primera publicación de Falcao fue compartir como historia en Instagram el mensaje que que público Millonarios por la victoria ante Llaneros: “¡2 goles y 3 puntos azules en la tarde del sábado! ¡Vamos Millonaios!”.

Primera publicación de Falcao tras lesión. (Foto: Instagram / @falcao)

Los partidos que se perdería Radamel Falcao por lesión en Millonarios

Luego de que el entrenador Fabián Bustos dijera que la lesión de Radamel Falcao García es un poquito más complicada a la fatiga que presentó Rodrigo Contreras, la cuenta de X del programa radial ‘El VBar’, de Carol Radio, publicó que ‘El Tigre’ se perdería los próximos dos partidos de Millonarios. Esto quiere decir que no jugaría ante Internacionl de Bogotá (sábado 21 de febrero 8:30 P.M) y Deportivo Pereira (martes 24 de febrero a las 7:30 A.M).

Datos clave

