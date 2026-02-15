Todo Millonarios consternado porque salieron a la luz los responsables de la nueva lesión de Falcao

Una de las grandes dudas sobre el regreso de Radamel Falcao García al fútbol de Colombia tras pasar un semestre sin jugar era en la condición física en la que estaba. Todo pintaba bien tras los primeros cuatro partidos que disputó, pero aparecieron dos grandes responsables de una nueva lesión, y desde Millonarios los revelaron.

Millonarios le gano 2-1 a Llaneros por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2026, pero Falcao solo pudo jugar 48 minutos, y fue sustitudo en el entretiempo. “Es el posterior”, le dijo el delantero al defensor Francisco Meza sobre el pinchazo que sintió en la pierna derecha.

“Los partidos vienen muy seguidos. Obviamente, también podemos meter el tema de la cancha. El estado, de verdad, a veces no ayuda, es muy pesada y obviamente nosotros no somos robots, somos seres humanos. Obviamente, nos preparamos para toda clase de partidos, pero en ocasiones pueden llegar las lesiones como las hubo hoy (14 de febrero)”, dijo Leonardo Castro para empezar a revelar los responsables de las lesiones de Radamel Falcao y Rodrigo Contreras.

Los dos responsables de la nueva lesión de Falcao en Millonarios

Falcao no pudo terminar el partido vs. Llaneros. (Foto: Vizzor Image)

Luego de que Leonardo Castro señalara que la seguidilla de partidos y el estado de la cancha del estadio El Campín fueron los responsables de la lesión de Falcao García, el técnico Fabián Bustos apoyó esta premisa diciendo que ‘El Tigre‘ venía con una carga muscular por jugar tan seguido. “Por suerte lo de Rodrigo (Contreras) es una pequeña fatiga, una contractura. Lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien y lo de Rada creo que sí es un poquito más (grave)”, dijo el DT de Millonarios.

¿Cuándo se sabe la gravedad de la lesión de Falcao en Millonarios?

“Los dos últimos lesionados de Millos tendrán su diagnóstico real el martes 17 (de febrero), después del análisis de las resonancias. Aunque el síntoma fue parecido cuenta la condición individual. Contreras, más joven, puede volver más rápido. Lo de Falcao produce mayor preocupación”, publicó el narrador Luis Francisco ‘Paché’ Andrade.

