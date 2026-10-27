Revelan dos nuevos jugadores que tendría la Selección de Colombia

La Selección de Colombia sigue buscando nuevos jugadores y apuntan a dos nombres que están en planes de la FCF.

La Selección Colombia tendría en su carpeta de seguimiento a dos jóvenes talentos que se abren camino en el fútbol europeo. La Federación Colombiana de Fútbol buscaría ampliar sus opciones para los próximos procesos y trabajar en el recambio generacional.

Se trata de Sebastián Osorio y Sergio Siza, ambos de 18 años, quienes actualmente forman parte de las categorías juveniles del Sporting de Portugal. Los dos jugadores se encuentran bajo observación por su proyección y podrían convertirse en alternativas para las futuras convocatorias del combinado cafetero según info de Juan Ruiz..

Osorio nació en Pereira, pero también es elegible para la Selección de Perú. Posteriormente pasó a Universitario de Deportes, club con el que debutó en el primer equipo a los 16 años, y luego jugó cedido en la Universidad César Vallejo.

Por su parte, Sergio Siza nació en Bogotá y también construye su carrera en Portugal. Antes de llegar al Sporting, en julio de 2025, jugó en las categorías sub-17 y sub-19 del Famalicão, son dos de los elementos con proyección en el extranjero.

Por su edad y el hecho de que todavía se encuentran en etapa de formación, sería difícil que ambos reciban una convocatoria para la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, después de las oportunidades que Néstor Lorenzo ha dado recientemente a futbolistas jóvenes, su eventual aparición en los planes de la Selección Colombia no sería una sorpresa.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección masculina de fútbol de Colombia volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre de 2026, con partidos programados tentativamente contra Chile el 13 de noviembre (en Cali) y el 19 de noviembre de 2026 (en condición de visitante).

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