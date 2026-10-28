Lo quiere el FC Barcelona y así respondería el PSG a una posible oferta por William Pacho

El PSG tiene muy claro lo que hará con William Pacho si llega una oferta por el jugador ecuatoriano.

William Pacho se metió en los planes del FC Barcelona para un posible fichaje en 2027. El jugador ecuatoriano es de los mejores del mundo en su posición y se habla de que el equipo ‘Culé’ haría una oferta por él en el mes de enero. Ante esto, está muy claro que respondería el PSG.

La respuesta que el PSG le daría al FC Barcelona

Si el FC Barcelona haría una oferta por William Pacho esta seguramente sería rechazada de inmediato. El central ecuatoriano es la principal muralla defensiva de los campeones de Champions y no habría ningún interés en dejarlo ir.

Además, desde Francia también trasciende que William Pacho fue declarado como intransferible. Por lo cual, el jugador ecuatoriano no moverá de su PSG y se quedará ahí. También Pacho mostró su gran interés por quedarse en Francia cuando renovó su contrato hace poco.

William Pacho es figura estelar en el PSG. (Foto: GettyImages)

El central ecuatoriano también vive un momento espectacular para su carrera. Hace poco se hizo oficial como terminó en el puesto 20 del Balón de Oro, siendo el ecuatoriano mejor ubicado en la historia de este premio. Esto, sumado a otros logros, lo convierten en uno de los mejores de la historia de Ecuador.

El valor de mercado de William Pacho

El valor de mercado de William Pacho ahora mismo es de 80 millones de euros. El jugador ecuatoriano es el tercer central más caro del mundo y es posible que, si se da una venta, sea la más cara en la historia para un futbolista en esta posición. Por lo cual, no se ve al PSG vendiendo tan rápido al tricolor.

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