Revelan el máximo favorito para ser rival de la Selección Colombia en 8vos del Mundial 2026

A la Selección de Colombia le queda un amistoso más previo a la Copa del Mundo 2026, y tras las dos derrotas de marzo los hinchas están preocupados por los rivales a enfrentar. Ya hay varias simulaciones sobre sus posibles enfrentamientos pasado la fase de grupos.

El portal Football Meets Data hizo una simulación con las estadísticas de las posibilidades que tiene cada selección de enfrentarse. Con un poco más de 14% de chances, el cruce más probable para Colombia en 8vos de final es contra España.

España es una de las candidatas al título y sin duda es uno de los peores rivales que le podría tocar a Colombia. Esto claro depende de que los de Nestor Lorenzo avancen bien en fase de grupos y en 16vos.

Si Colombia logra ganarle el grupo a Portugal, su rival será uno de los mejores terceros. Si los Cafeteros avanzan 2dos, su rival más probable es Croacia o Inglaterra.

Hay escepticismo en lo que pueda pasar con la Selección Colombia luego de haber perdido contra Croacia y contra Francia con 5 goles en contra y solo 2 a favor. Su último amistoso será contra Costa Rica en El Campín.

Los grupos que le tocaron a Colombia y España en el Mundial 2026

Mientras que la Selección Colombia se ubica en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica y República Democrática del Congo, España está en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

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Colombia vs. Croacia. Foto: Getty.

En resumen