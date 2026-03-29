Selección Colombia caerá en el ranking FIFA tras derrota contra Francia

La Selección Colombia perdió otra vez en su segundo amistoso de fecha FIFA, esta vez contra Francia. La segunda derrota contra rival europeo se verá reflejada también en el ranking FIFA del mes de abril.

Tras el 2-1 contra Croacia y el 3-1 contra el plantel alterno de Francia, la Selección Colombia caerá hasta el puesto 14 del ranking FIFA. Actualmente la Tricolor se encontraba en el puesto 13.

Fuera del golpe qué es caer en el ranking FIFA, lo que más preocupa a los hinchas es la imagen mostrada ante dos selecciones UEFA antes del Mundial 2026. En las previas de ambos partidos, los de Nestor Lorenzo fueron señalados por sus rivales como una de las selecciones fuertes en el torneo.

Colombia por su parte puso a sus titulares y también jugadores que podrían ganarse un puesto en la convocatoria. La FIFA dio a conocer que serán solo 26 los permitidos.

Los señalados tras esta doble fecha fueron James Rodríguez, quien viene de apenas dos partidos en casi seis meses a nivel de clubes, y Álvaro Montero, uno de los porteros de mayor expectativa pero que contra Francia cometió errores infantiles.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego de las dos duras derrotas ante Croacia y Francia, la Selección Colombia jugará un partido amistoso contra Costa Rica el viernes 29 mayo en el estadio El Campín para despedirse del país antes de viajar a Estados Unidos y empezar la preparación para el Mundial 2026.

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Selección Francia 3-1 vs. Colombia.

En resumen