Alberto Gamero sigue buscando un nuevo asistente técnico para Millonarios y ahora revelan a otro ex seleccionado colombiano como opción.

La llegada de Alberto Gamero tiene aún el pendiente de conocer quién será su asistente técnico en Millonarios. Ha habido una ola de rumores y ahora ponen a otro ex seleccionado de Colombia como alternativas.

Según el periodista Guillermo Arango, Faryd Mondragón es una de las opciones a sumarse al cuerpo técnico de Millonarios. El comunicador menciona que ya hubo contactos.

Mondragón vino siendo parte de comentarista de una cadena televisiva colombiana y ya estuvo cerca de volver al fútbol como asistente técnico de César Farías cuando dirigía a Junior de Barranquilla.

En el último mes se hablaba de Radamel Falcao también como alternativa, el delantero colombiano dejó el equipo hace unos meses y ahora podría volver como asistente técnico.

el asistente principal será Jorge Castro, exfutbolista profesional que fue DT en Tigres de la segunda división mientras que el preparador físico Julio Charales regresa al club tras un paso por el Cúcuta Deportivo.

El contrato de Alberto Gamero con Millonarios

Gamero firmaría con Millonarios por las próximas temporadas con la intención de repetir lo exitoso que fue su primer ciclo defendiendo estos colores. El entrenador fue campeón de la Liga BetPlay y también se llevó la Copa Colombia. Dirigió 273 partidos en ese periodo.

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Faryd Mondragón – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen