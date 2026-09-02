Juanfer Quintero le apuntó a Coudet tras la salida del extécnico de River: “El tiempo me dio la razón”

Y un día salió hablar en público tras la polémica salida del entrenador argentino… Juan Fernando Quintero le concedió una entrevista al programa ‘Saque Largo’, del canal ‘Win Sports’, y cuando le preguntaron por su polémica salida en la era de Eduardo Coudet en River Plate, le apuntó al técnico argentino con un firme mensaje.

A los pocos minutos que ‘El Chacho’ Coudet le empezó a dar a Quintero se sumó que el volante colombiano no volvió a los entrenamientos de River Plate después de participar con la Selección Colombia en el Mundial 2026.“Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”, le dijo Juanfer a ESPN.

Juan Fernando Quintero y River Plate llegaron a un acuerdo que se hizo oficial el viernes 24 de julio para rescindir el contrato del jugador colombiano que iba hasta diciembre de 2027. Ya sin el ’10’, Eduardo Coudet no solo afirmó que al equipo le estaba faltando “ese pase de gol, la pelota filtrada, el pase distinto”, también terminó dejando el cargo tras caer eliminado con Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El mensaje de Quintero que le apuntó a Coudet tras la salida del exDT de River

Juanfer Quintero y Eduardo Coudet. (Foto: Getty Images)

“Quiero hacer esto a un costado porque después de lo que me pasó y después de todo lo que he vivido con River ha sido muy difícil para mí. ¿Sí? El dejar al lado un cariño, respeto y una gratitud por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que hemos vivido se generó mucho revuelo porque simplemente traté de ser sincero, y a mi el tiempo me dio la razón. Y no soy el dueño de la verdad, aclaro, pero son diferentes formas de las que los entrenadores ven el fútbol y el futbolista y ven si puede aportar o no, y eso se respeta. Nunca le falté al respeto, simplemente dije las palabaras que sentía y lo que viví en experiencia propia. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté al respeto, son sus formas, pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce y siempre he dicho que un entrenador te frustra o te potencia. Así veo el fútbol”, afirmó Juanfer Quintero en ‘Win Sports’.

Juanfer Quintero dejó abierta la posibilidad de volver a…

A pesar de que había dado a entender que se había retirado de la Selección Colombia después de quedar eliminados contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, Quintero dejó abierta la puerta en ‘Saque Largo’ para volver a la ‘Tricolor’ diciendo que “son los momentos, creo que la frustración de perder, ese amor tan grande por tu país que te genera tantas cosas, tantos sentimientos, lloras. En mi caso son tres o cuatro noches que no duermo porque sufro mucho“.

Publicidad

Encuesta¿Quién eliminó a River Plate en la Copa Sudamericana 2026? ¿Quién eliminó a River Plate en la Copa Sudamericana 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave