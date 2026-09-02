Atlético Nacional vende a una de sus figuras y gana más de 2 millones de dólares

Atlético Nacional sorprende a todos con esta venta de última hora y un importante ingreso financiero.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 Atlético Nacional recibió un importante ingreso económico después de que se revelara que el club vendió a uno de sus importantes jugadores. Es un ingreso económico que supera los 2 millones de dólares para el club.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, Atlético Nacional concretó la venta de Simón García al Grupo Marinakis, sí el mismo que compró a Gustavo Puerta. No obstante, García se mudaría a jugar en el Río Ave de Portugal. Esto representa su primer salto a Europa.

Atlético Nacional se guarda un porcentaje del pase

Simón García era cotizado con un valor de mercado más alto, sin embargo, se da esta venta por casi 2.3 millones de euros, porque Atlético Nacional también se guarda un 25% de la ficha del jugador, esto apostando a una gran venta al extranjero.

Atlético Nacional podría seguir sumando ventas en las siguientes horas, puesto que, todavía hay varios mercados abiertos en el fútbol sudamericano y el club tiene en sus filas a algunos jugadores que gustan en el extranjero.

Las estadísticas de Simón García en Atlético Nacional

En esta temporada con Atlético Nacional, Simón García jugó un total de 19 partidos entre todas las competencias y sumó en cancha más de 1.627 minutos. Marcó 2 goles y no dio asistencias. Se espera que su fichaje se haga oficial en las siguientes horas.

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En síntesis: