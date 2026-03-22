Rodrigo Ureña es figura de Millonarios y ya lo piden para otro club

Con menos impacto mediático qué Rodrigo Contreras, el volante chileno Rodrigo Ureña también es una de las figuras de este Millonarios qué viene en ascenso deportivo. Como era de esperarse, hay equipos que lo piden para el 2027.

Uno de ellos es la U. de Chile, justamente otro de los equipos que no lo aprovecharon y ahora piden su vuelta ante su buen momento. Los hinchas del equipo azul también piden la vuelta de Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios.

Antes de su salida de Universitario a Millonarios, desde Argentina el Belgrano de Córdoba lo negoció, pero había negativa del equipo peruano. Ureña dejó al tricampeón de la Liga 1 luego de que Millos pague su cláusula de salida.

Al igual que Rodrigo Contreras, en la propia Liga BetPlay también buscaron a Ureña antes que Millos. América de Cali lo sondeó pero su salida en ese entonces costaba más de 600 mil dólares. Ureña tiene contrato hasta diciembre 2027 con el club colombiano.

Este año lleva 12 partidos jugados con 4 asistencias registradas, con esto supera los pase gol registrados en todo el 2024 y 2025. También fue seleccionado de su país en el 2025, debutando en Eliminatorias.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Rodrigo Contreras – Selección de Chile. Foto: Getty.

En resumen