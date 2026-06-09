Mientras Junior ganó 500.000 dólares por ganarle la liga a Nacional, el premio del Bayern por la Bundesliga

Descubre la abismal diferencia entre los 500.000 dólares que ganó Junior en el FPC y el astronómico premio del Bayern en la Bundesliga.

La gran distancia con el fútbol de Europa. Colombia tiene un nuevo campeón, Junior de Barranquilla le ganó a Atlético Nacional, recibió un premio de 500.000 dólares, y no hubo un mejor momento para comparar premios con lo que recibió el Bayern Múnich por ganar la Bundesliga.

Luis Díaz llegó a la liga de Alemania y, de inmediato, los aficionados colombianos empezaron a seguir más de cerca al Bayern Múnich. ‘Lucho’ terminó con 15 goles y 17 asistencias para el título en la Bundesliga 2025-26. Seguramente, se llevó un buen dinero como bono por el premio millonario que recibio el equipo alemán.

Junior de Barranquilla llegaba con una ventaja de tres goles a la final de vuelta ante Atlético Nacional, y a pesar de que perdió 1-0 el partido de vuelta, se coronó campeón de la Liga Colombiana I-2026. Ganó un premio de miles de dólares, pero está muy lejos de lo que recibió el Bayern Múnich. ¿Es mucha la diferencia?

La abismal diferencia de dinero que recibieron Junior y Bayern por ser campeones

Juan David Ríos y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Conmebol le dio un premio de 500.000 dólares al Junior por ganarle a Nacional la final de la Liga Colombiana I-2026. Esto quiere decir que el equipo colombiano ganó 124.9 millones menos de lo que recibió Bayern Múnich por ser campeón de la Bundesliga 2025-26, ya que el club alemán tuvo como premio 125.4 millones de dólares, según el portal ‘Agustman’.

El mensaje de Luis Díaz por el título del Junior de Barranquilla ante Nacional

Luis Díaz se dio cuenta del título número 12 de Junior de Barranquila en la Liga Colombiana y no dudó de publicar una historia en Instagram diciendo “felicitaciones mi Ju Ju”. Según el portal ‘Transfermarkt’, ‘Lucho’ registró 20 goles, nueve asistencias, 6.970 minutos en 106 partidos que jugó con el equipo ‘Tiburón’.

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Post de Díaz por el título del Junior. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

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