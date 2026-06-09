Tras perder la final contra Junior, a Alfredo Morelos le acordaron de Millonarios y así reaccionó

Descubre la polémica reacción de Alfredo Morelos cuando le recordaron a Millonarios justo tras perder la final de Nacional ante Junior.

Uno de lo jugadores más señalados luego de la derrota de Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla fue Alfredo Morelos. El delantero no solo falló un penalti, también le acordaron de Millonarios después de perder la final de la Liga Colombiana I-2026 y no dudó en reaccionar.

Nacional llegaba no solo con la presión de tener que remontar un 0-3 tras la final de ida ante el Junior, también había sido eliminado por Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana. Esto se lo iban a recordar a Morelos con la palabra fracaso.

Con un gol de Edwin Cardona, Atlético Nacional se metió de nuevo en la lucha por el título, pero al minuto 19 del segundo tiempo llegó un baldado de agua fría, muy fría. Alfredo Morelos falló un penalti y le empezó a dejar servido a Junior de Barranquilla la final de la Liga Colombiana I-2026.

Morelos reaccionó cuando le acordaron de Millonarios tras perder la final

Daniel Rivera y Alfredo Morelos. (Foto: Vizzor Image)

Luego de la derrota contra el Junior, a Alfredo Morelos le preguntaron si había sido un fracaso tras haber quedado eliminado en la Copa Sudamericana. El delantero no dudó y reaccionó diciendo que “Millonarios quedó eliminado, nosotros estamos jugando finales. ¿Ah, que la perdimos? Sí, esta bien. Con responsabilidad asumimos, pero nosostros este equipo desde que llegue acá siempre hemos ganado finales. Hoy (8 de junio) nos tocó perder, como todo en la vida, no toda en la vida es color de rosa y con todo el respeto te lo digo, ya Millonarios pasó, ese equipo quedó eliminado y nada nosotros el próximo semestre vamos con la misma moral y motivación. Quedan dos torneos importantes que vamos a pelear y luchar. Estoy convencido de que el grupo lo va a ser. Aquí no va a terminar mi carrera ni la de mis compañeros”.

El salario millonario que tiene Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Si no es el jugador mejor pagado del fútbol de Colombia pega en el palo. Según el portal ‘360 Radio’, Alfredo Morelos tiene un sueldo mensual de más de 700 millones de pesos, que al año serían unos 2.2 millones de dólares.

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