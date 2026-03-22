Jefferson Lerma recibirá millonaria oferta antes del Mundial 2026

Jefferson Lerma es otro de los jugadores experimentados qué espera estar en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia. Para esto, el volante debe cuidar bien sus minutos disputados previo al torneo y ya revelan la millonaria oferta que recibirá.

Según Sky Sports, Crystal Palace le hará una oferta de renovación a Jefferson Lerma para que siga en la Premier League dos temporadas más. El futbolista acaba el contrato en mitad de año con los ingleses.

Parecía que Jefferson Lerma podía dejar Europa para dar vuelta a Sudamérica. Hay varios equipos como Vasco Da Gama y Palmeiras qué también estaban pendientes de su situación.

Jefferson Lerma se recuperaba de una lesión que sufrió en febrero pero la directiva igual trabajaba en su renovación. Lerma también es fijo en la Selección de Colombia.

Como agente libre, cualquier club lo podía fichar ahora si renueva su salida no costará menos de 10 millones de euros y un salario anual de 5 millones. Daniel Muñoz también podría cambiar de equipo en Europa.

A nivel deportivo, Jefferson Lerma está cumpliendo su cuarta temporada en el Palace y fue parte de la obtención de dos trofeos, la FA Cup y la Community Shield.

Publicidad

Publicidad

Jefferson Lerma – Selección Colombia.

ver también ¡Se van varios! La ‘lista negra’ de salidas de Atlético Nacional tras mal momento

Los clubes en los que ha estado Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha jugado en dos equipos de Inglaterra, antes del Palace estuvo en el AFC Bournemouth y antes en el Levante UD de España.

En resumen

Crystal Palace presentará una oferta de renovación por dos temporadas al colombiano Jefferson Lerma .

presentará una oferta de renovación por al colombiano . El contrato vigente del mediocampista con el club inglés finaliza a mitad de año .

. La nueva cláusula de salida de Jefferson Lerma no bajará de 10 millones de euros.

Publicidad