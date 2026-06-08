Todo Ecuador sorprendido: Beccacece tomó una última decisión con Jeremy Arévalo tras su partido ante Guatemala

Tras su partidazo contra Guatemala, Beccacece acabó tomando una nueva decisión, y sorpresiva, con el joven delantero Jeremy Arévalo.

Jeremy Arévalo tuvo un buen partido con la Selección de Ecuador en su encuentro amistoso contra Guatemala. El delantero ecuatoriano se asoció bien en ataque y aunque le faltó el gol, pudo demostrarle a Beccacece otros aspectos que le gustaron al DT.

Según reveló José Alberto Molestina en De Una, Beccacece ve a Jeremy Arévalo como su segundo delantero titular. El goleador ecuatoriano se ganó un espacio en la convocatoria hace poco y ahora mismo sería el reemplazo inmediato de Enner Valencia.

Además, el comunicador también confirmó que Arévalo se ha llevado buenas recepciones del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, porque hizo caso a las recomendaciones físicas en estos meses y se puso a punto para jugar esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Arévalo no llega con el ritmo esperado, puesto que, el delantero se mudó a jugar en Alemania en esta temporada, pero no pudo ganarse un lugar como titular. El delantero incluso ni jugó en la Bundesliga muchos minutos, sino que más destacó en las divisiones inferiores.

Los delanteros de Ecuador para este Mundial 2026 son: Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez. En teoría, la ‘Rola’ venía siendo el delantero suplente de Enner Valencia su estado físico es una incertidumbre para la Copa del Mundo.

Publicidad

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En este semestre en Alemania, Arévalo jugó más de 300 minutos entre la primera división y la segunda categoría. Marcó 5 goles y acabó dando 2 asistencias. El delantero ecuatoriano no fue parte de las Eliminatorias, pero se ganó un lugar en las últimas convocatorias.

Encuesta¿Para ti quien debe ser el reemplazo de Enner Valencia? ¿Para ti quien debe ser el reemplazo de Enner Valencia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: