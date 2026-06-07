El primer mensaje de Yerry Mina luego de que Gustavo Petro lo usara para hablar de racismo

Descubre el primer y revelador mensaje de Yerry Mina luego de que el presidente Gustavo Petro lo usara como ejemplo en un debate sobre el racismo.

Ahora, otro jugador de la Selección Colombia se vio involucrado en la polémica politíca – deportiva que sacudió al país. El presidente Gustavo Petro usó a Yerry Mina para hablar de racismo y, acto seguido, el defensor central publicó un primer mensaje.

¿Casualidad o causalidad? La Selección Colombia recibió el pabellón nacional (bandera) el jueves 4 de junio, pero las caras largas de los jugadores dijeron presente. Al saludo frío de Luis Díaz a Petro y la foto que James Rodríguez no le dio a Antonella Petro, hija menor del presidente colombiano, se sumó Mina.

Una mirada de pocos amigos y un saludo que lo dijo todo… Aquel encuentro entre Yerry Mina y Gustavo Petro fue usado por parte del presidente de Colombia para publicarlo con una imagen de cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez saludó al jugador colombiano. “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”, publicó Petro.

Post de Petro sobre Yerry Mina. (Foto: X / @petrogustavo)

Yerry Mina y un primer mensaje tras el post de Gustavo Petro sobre racismo

Yerry Mina y Gustavo Petro. (Foto: X/ @petrogustavo)

Luego de que Petro lo usara para hablar de racismo en X, Mina escribió en Instagram que “hola, San Diego. Poniéndonos a punto para este gran sueño” junto con una canción que… ¿Le apuntó al presidente colombiano? “Dios siempre tiene un plan, tú solo espera. Es como en el Monte de Sion que no se mueve, si no que permanece para siempre. Solo ten fe, Dios buscara la manera, ellos confían en espada y jabalina, y yo sé que Dios conmigo camina y que toda obra que comienza la termina. Como oído sordo, el que menos cree, es el que más opina“, fue parte de la canción que publicó Yerry Mina.

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Post de Mina tras la polémica con Petro. (Foto: Instagram / @yerrymina)

¿Cuánto mundiales ha jugado Yerry Mina con la Selección Colombia?

No solo es el segundo mayor goleador de la Selección Colombia en la historia de los mundiales con tres anotaciones, está solo por detrás de los seis goles de James Rodríguez, Yerry Mina también disputará el tercer Mundial con la ‘Tricolor’ cuando empiece el partido ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M.

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Datos clave

Yerry Mina publicó un mensaje desde San Diego tras el polémico mensaje sobre racismo de Gustavo Petro.

publicó un mensaje desde San Diego tras el polémico mensaje sobre racismo de Gustavo Petro. “Dios siempre tiene un plan” , dice la canción compartida por el futbolista colombiano.

, dice la canción compartida por el futbolista colombiano. “El que menos cree, es el que más opina”, citó el defensor central.