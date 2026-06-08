¡Última hora! Emelec quiere fichar a este jugador de Liga de Quito para la segunda parte de 2026

Emelec se quiere seguir reforzando y buscaría la cesión de una figura de Liga de Quito.

El mercado de fichajes de la LigaPro ya empieza a estar muy movido de cara al segundo semestre del campeonato, pese a la para por el Mundial. Uno de los nombres que empieza a agitar las aguas es Alexander Alvarado que ahora suma un nuevo interesado.

El nuevo club que está interesado en Alexander Alvarado es Emelec. El ‘Bombillo’, de acuerdo a Mr.OFFSIDER, el ‘Bombillo’ estaría muy interesado en la opción de un préstamo. El extremo quiere sumar minutos, tras casi no entrar en planes de Tiago Nunes.

Emelec no es el último equipo interesado en Alexander Alvarado, también el jugador suma a otros interesados como Deportivo Cuenca y Barcelona SC. Al final puede ser la oferta más atractiva la que decante el futuro de Alvarado por alguno de los siguientes equipos.

En Liga de Quito no pondrían grandes trabas para dejarlo salir, ya el club lo prestó a finales de la temporada 2024 cuando lo mandó a jugar en Universidad Católica. El jugador aún tiene un contrato largo por cumplir con el ‘Rey de Copas’ tras esta temporada.

Alexander Alvarado podría dejar Liga de Quito en los siguientes meses. (Foto: GettyImages)

Emelec está en el mercado buscando a jugadores en las posiciones de arquero, defensa central, volante creativo y delantero. Además, el club también está trabajando en la posibilidad de intercambiar dos 2 extranjeros para el siguiente semestre.

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Los números de Alexander Alvarado en este semestre

En lo que va de la temporada, Alexander Alvarado ha jugado un total de 11 partidos, entre todas las competencias en todo este semestre, casi nada para lo que tuvo Liga de Quito. No marcó ni un solo gol y apenas dio 1 asistencia en poco más de 450 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander Alvarado con Liga de Quito?

Ahora mismo, Alexander Alvarado tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de la temporada 2027. Es un contrato importante para el jugador, por lo cual, no se ve rescindiendo y solo saldría por una venta o un préstamo.

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En síntesis:

Emelec busca el fichaje a préstamo del extremo ecuatoriano Alexander Alvarado .

busca el fichaje a préstamo del extremo ecuatoriano . 11 partidos disputó el futbolista con Liga de Quito durante el presente semestre.

disputó el futbolista con Liga de Quito durante el presente semestre. El contrato de Alexander Alvarado con Liga de Quito finaliza en la temporada 2027.