Mientras Luis Díaz gana 14 millones al año, el salario que cobraría Daniel Muñoz en el Inter de Milán

Daniel Muñoz podría dar el salto al Inter de Milán y dieron a conocer el salario que ganaría el lateral colombiano.

Daniel Muñoz podría ser el siguiente colombiano en dar el salto a un gigante de Europa, y es que el Inter de Milán acelera gestiones por el lateral. Si el colombiano va, ganaría millones como salario para ubicarse entre el top de mejores pagados.

Según reportes de prensa, Daniel Muñoz pasaría a ganar cerca de 9 millones de euros al año. Esto representa más del doble que lo que gana el colombiano en el Crystal Palace.

Esto lo pondría a Muñoz como el segundo colombiano mejor pagado de la actualidad, solo por detrás de los 14 millones de euros que cobra Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Daniel Muñoz también costará unos 40 millones de euros al Inter de Milán, esto lo pondrá también entre los colombianos más caros de la historia junto a Luis Díaz, James Rodríguez, Radamel Falcao entre otros.

El titular de la Selección Colombia se va del Palace con un triplete histórico de títulos, la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Conference League ganada la semana pasada.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de más de 40 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz – campeón Conference League

En resumen