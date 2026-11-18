¡El set ardió! Sheyla García hizo explotar a una compañera de Win en vivo: "Si quiere me callo y ya". ¡Mira el momento que paralizó la emisión!

El debate se puso picante y… ¿Hasta llegaría una sanción por malas palabras? Atlético Nacional vivió el primer fracaso de la era del entrenador Lucas González y el tema llegó a ser discutido en el programa Despierta Win del canal Win Sports. Ahí, Sheyla García hizo explotar a una compañera en vivo: “Si quiere me callo y ya”.

Nacional llegó al partido de vuelta contra Once Caldas en la semifinal de la Copa Colombia con la ventaja de haber empatado 1-1 en condición de visitante. Definía la serie en el estadio Atanasio Girardot y en el primer tiempo ya iba ganando 2-0. Todo listo para jugar la final… ¿O no?

Once Caldas no solo empató el partido en el segundo tiempo con goles de Michael Barrios y Juan Pablo Nieto, en la definición por penales también dio la sorpresa y se quedó con la clasificación a la final de la Copa Colombia 2026 tras un 3-4 en penaltis. Esta dura derrota para Atlético Nacional dio pie a un cruce entre Sheyla García y María Juliana Correa. ¡Terminó con una groseria!

Sheyla García hizo explotar a una compañera de Win en vivo

María Juliana Correa y Sheyla García. (Foto: Win)

“Para ti el año está bien porque Nacional se sacude y chevere, la nómina, con tener a James“, dijo García y Correa explotó: “Puedo terminar de hablar o tú defines lo que estoy diciendo. Pero nadie me ha dejado hablar, si quiere me callo y ya. Este es otro golpe, listo otro golpe, muy hijueput.. para Atlético Nacional”. ¡Video!

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¿Quién tiene más seguidores en Instagram, Sheyla García o María Juliana Correa?

La diferencia es de más de 204.000 seguidores. Mientras Sheyla García tiene más de 347.000 seguidores en Instagram, María Juliana Correa cuenta con una comunidad de 143.000 seguidores en esta misma red social.

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