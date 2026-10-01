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Quintero le apuntó a Cuadrado con un “eso es mentira” y así reaccionó el capitán de Millonarios

Conoce los detalles del cruce entre Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado en plena zona mixta. ¡Video!

Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero.
© Millonarios y Unido360colJuan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero.

No se pudieron enfrentar en la cancha, pero se cruzaron en la zona mixta. ¿Todo bien? Juan Fernando Quintero le apuntó a Juan Guillermo Cuadrado tras el empate entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Millonarios, y el capitán de ‘Millos’ reaccionó con más de 346.000 reproducciones.

Millonarios presentó a Cuadrado y en su primera conferencia de prensa confesó por qué no firmó con el DIM, el club en el cual debutó en la Liga Colombiana. Juanfer Quintero fue el motivo principal.

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“Por respeto hablé con Medellín y me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer y que les iba a quedar muy difícil la verdad. Realmente, después de eso iban a analizar dijeron, pero nunca hubo una propuesta”, confesó Juan Guillermo Cuadrado antes de cruzarse con Quintero.

La reacción de Cuadrado cuando Juanfer Quintero le apuntó

Juanfer Quintero y Cuadrado. (IG / @unido360col)

Juanfer Quintero y Cuadrado. (IG / @unido360col)

Cuadrado estaba dando declaraciones en la zona mixta tras el empate 2-2 entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios cuando Juanfer Quintero pasó por detrás, le apuntó con el dedo y le dijo en tono de broma “eso es mentira, eso es mentira”. La reacción del capitán ‘Embajador’ fue voltearse, responderle con una sonrisa y llegar a más 346.000 reproducciones en Instagram. ¡Video!

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¿Por qué Quintero no jugó contra Juan Guillermo Cuadrado y Millonarios?

El gran ausente del partido que estaba aplazado por la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2026 fue Juan Fernando Quintero. ¿El motivo? El volante del DIM sufrió “una lesión muscular del recto femoral izquierdo” y el ‘Poderoso’ informó el 25 de septiembre que “su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

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En resumen

  • Juan Fernando Quintero le gritó “eso es mentira” a Juan Guillermo Cuadrado.
  • 346.000 reproducciones alcanzó el video del cruce entre ambos jugadores en Instagram.
  • Lesión muscular del recto femoral impidió a Quintero jugar en DIM vs. Millonarios.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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