Quintero le apuntó a Cuadrado con un “eso es mentira” y así reaccionó el capitán de Millonarios

Conoce los detalles del cruce entre Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado en plena zona mixta. ¡Video!

No se pudieron enfrentar en la cancha, pero se cruzaron en la zona mixta. ¿Todo bien? Juan Fernando Quintero le apuntó a Juan Guillermo Cuadrado tras el empate entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Millonarios, y el capitán de ‘Millos’ reaccionó con más de 346.000 reproducciones.

Millonarios presentó a Cuadrado y en su primera conferencia de prensa confesó por qué no firmó con el DIM, el club en el cual debutó en la Liga Colombiana. Juanfer Quintero fue el motivo principal.

“Por respeto hablé con Medellín y me dijeron que habían hecho un esfuerzo grande por Juanfer y que les iba a quedar muy difícil la verdad. Realmente, después de eso iban a analizar dijeron, pero nunca hubo una propuesta”, confesó Juan Guillermo Cuadrado antes de cruzarse con Quintero.

La reacción de Cuadrado cuando Juanfer Quintero le apuntó

Juanfer Quintero y Cuadrado. (IG / @unido360col)

Cuadrado estaba dando declaraciones en la zona mixta tras el empate 2-2 entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios cuando Juanfer Quintero pasó por detrás, le apuntó con el dedo y le dijo en tono de broma “eso es mentira, eso es mentira”. La reacción del capitán ‘Embajador’ fue voltearse, responderle con una sonrisa y llegar a más 346.000 reproducciones en Instagram. ¡Video!

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¿Por qué Quintero no jugó contra Juan Guillermo Cuadrado y Millonarios?

El gran ausente del partido que estaba aplazado por la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2026 fue Juan Fernando Quintero. ¿El motivo? El volante del DIM sufrió “una lesión muscular del recto femoral izquierdo” y el ‘Poderoso’ informó el 25 de septiembre que “su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

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