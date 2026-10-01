Hajime Moriyasu, DT de Japón, reconoció el nivel del Ecuador de Marcelo Gallardo y le puso este apodo

El DT de Japón no dudó y le puso este apodo a la Selección de Ecuador después de vencerlo en penales.

La Selección de Ecuador volvió a sucumbir en esta fecha FIFA y no pudo contra Japón, en un partido que acabó 0 a 0, pero que se definió por los penales. Después de aquel encuentro, el DT de Japón reconoció a ‘La Tri’, a su nivel y le terminó poniendo un nuevo apodo.

Moriyasu se ha ganado el respeto del mundo como uno de los mejores entrenadores de Asia y ahora advirtió que Ecuador es un “gran equipo”. Además, el entrenador de Japón también comentó que quería un partido así, por el “nivel mundialista”.

“Ecuador fue un gran rival. En cuanto al juego, pudimos disputar un partido a ‘nivel de Copa del Mundo’, lo cual contribuirá al crecimiento tanto del equipo como de los jugadores”, comentó el entrenador en rueda de prensa.

Por otro lado, Moriyasu también comentó que este fue un partido de gran intensidad y espera que a sus jugadores les haya quedado un aprendizaje para los siguientes encuentros. “Lo que se necesita hacer en un partido de tan alta intensidad. Queremos usar esta experiencia como impulso para seguir creciendo y convertirnos en un equipo ganador”, sentenció el DT.

🇯🇵JAP 5-4 🇪🇨ECU | Termina el partido. Japón anotó el gol decisivo de la tanda de penales y derrotó a Ecuador 5-4 https://t.co/AaJQbTkFgj pic.twitter.com/ETUjKD5S5U — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 1, 2026

Fue un partido muy intenso y al final, la Selección de Ecuador sí logró mejorar el nivel de lo que presentó contra Corea del Sur. El equipo nacional fue goleado en el primer partido y ahora llevó a un equipo mucho más fuerte hasta la definición por penales.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador tendrá un nuevo partido amistoso el próximo lunes, 5 de octubre de 2026. Con este encuentro, se termina la gira asiática del equipo tricolor. El rival será Panamá y será un encuentro por el tercer puesto de la Copa Kirin.

Encuesta¿Crees que Ecuador mereció más ante Japón? ¿Crees que Ecuador mereció más ante Japón? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: