Enner Valencia hizo un histórico triplete con Boca Juniors y ahora el jugador ecuatoriano recibe estas palabras de Marcelo Gallardo.

Enner Valencia es la gran noticia de la semana después de que el jugador ecuatoriano marcara un triplete con Boca. El delantero tricolor quedó en la historia del club ‘Xeneize’ todo mientras Gallardo inició su camino en Ecuador. El delantero había anunciado su retiro antes de la llegada del ‘Muñeco’.

En rueda de prensa, Marcelo Gallardo reconoció a Enner Valencia como el líder que fue y lo que sigue representando para la Selección de Ecuador y aceptó que no volverá. La mayoría de los actuales jugadores de ‘La Tri’ compartieron vestuario con el histórico delantero.

“Yo creo que cuando los compañeros hablan de esa manera se ve el respeto. Yo creo que habla por sí solo. Hay respeto y valoración por un futbolista que le ha dado mucho a la Selección. Ha sido una referencia a lo largo de los años. Tomó esa decisión (retirarse de ‘La Tri’) y es totalmente respetable“, comentó el Muñeco.

Valencia se fue siendo el máximo goleador de la Selección de Ecuador y de momento dejando un legado de los más altos en el equipo nacional. Aunque fue muy criticado en el final, el goleador también supo decir adiós y mantener su palabra post Mundial.

“Hay mucho respeto por Enner Valencia en el grupo de la Tri”. 🐐🇪🇨



En rueda de prensa el Director Técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, Marcelo Gallardo analizó el sentir del camerino sobre Enner Valencia y su renuncia de la TRI. ✍🏼🇪🇨🏟️



🎬 @LaTri – @FEFecuador… pic.twitter.com/ezk292Dmxg — Machdeportes ✨ Gente Que Sabe De Radio (@MachdeportesFM) September 30, 2026

En la Selección de Ecuador, hay varios jugadores que se perfilan a tomar el puesto de Enner Valencia. Uno de ellos es el mismo Juan Riquelme Angulo. El joven delantero, que fichó por el Sunderland, tiene la confianza de Marcelo Gallardo y también heredó el 13 del goleador.

Publicidad

Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

Enner Valencia con la Selección de Ecuador, a lo largo de toda su carrera, jugó un total de 109 partidos entre todas las competencias. Marcó 49 goles y dio 15 asistencias. Sumó más de 7.000 minutos defendiendo los colores de la Selección nacional.

Encuesta¿Enner Valencia debe volver a la Selección de Ecuador? ¿Enner Valencia debe volver a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: