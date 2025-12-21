Es tendencia:
Solo hay tres en Europa: Luis Díaz y una hazaña que tiene con Kylian Mbappé y Erling Haaland

Una estadística ubica a Luis Díaz en una élite europea que solo comparten Kylian Mbappé y Erling Haaland en toda Europa.

Por Julio Montenegro

Mbappé, Haaland y Díaz comparten una gran marca en Europa.
Mbappé, Haaland y Díaz comparten una gran marca en Europa.

Una vez más, Luis Díaz demostró que va en contra de la lógica del fútbol al no necesitar periodo de adaptación en Bayern Múnich. Así que no hubo un mejor momento para presumir la hazaña que tiene con Kylian Mbappé y Erling Haaland. ¡Solo hay tres en Europa!

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Luego de un merecido descanso de dos partidos que le dio el técnico Vincent Kompany en plena temporada, Díaz volvió a jugar con Bayern Múnich, marcó un gol en la victoria 0-4 ante Heidenheim y demostró por qué es uno de los mejores jugadores de toda Europa en la actualidad.

En la primera división de las cinco ligas grandes de Europa, Francia, Inglaterra, Italia, España y Alemania, hay un aproximado de 2.545 jugadores, según la inteligencia artificial de ‘Gemini’, pero solos tres futbolistas, incluyendo a Luis Díaz, han logrado cerrar el 2025 con una marca que muchos quisieran tener.

La marca que solo tienen Luis Díaz, Kylian Mbappé y Erling Haaland en Europa

Kylian Mbappé, Erling Haaland y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Kylian Mbappé, Erling Haaland y Luis Díaz.

“Erling Haaland, Kylian Mbappé y Luis Díaz, son los únicos jugadores de las 5 mejores ligas de Europa que tienen 3 o más partidos con gol y asistencia, publicó la cuenta de X ‘ESPN Deportes’. ‘Lucho’ terminó el 2025 con cuatro partidos con esta épica marca.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de la victoria ante Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga, Luis Díaz no juega más con Bayern Múnich en lo que resta del 2025. El extremo de la Selección Colombia volverá a saltar a la cancha en el partido amistoso que se jugará el martes 6 de enero a las 9:00 A.M. ante FC Red Bull Salzburg.

Encuesta

¿Cuántos partidos tiene Luis Díaz con gol y asistencia en la temporada 2025-26?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Luis Díaz marcó un gol en la victoria 0-4 del Bayern Múnich ante Heidenheim.
  • Solo Díaz, Mbappé y Haaland registraron 3 o más partidos con gol y asistencia en Europa.
  • El extremo colombiano regresará a las canchas el 6 de enero frente al Red Bull Salzburg.
julio montenegro
Julio Montenegro
