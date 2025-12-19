Es tendencia:
Luis Díaz habla del partido entre Colombia y Portugal y deja un mensaje a Cristiano Ronaldo y a Vitinha

El extremo colombiano Luis Díaz habló del Colombia vs. Portugal y dejó sus sensaciones, así como habló de Cristiano Ronaldo y Vitinha.

Por Gustavo Dávila

Luis Díaz habla del partido entre Colombia y Portugal y deja un mensaje a Cristiano Ronaldo y a Vitinha Foto: Getty

La Selección de Colombia tendrá que enfrentar a Portugal en el partido más atractivo de su grupo en el Mundial 2026 y algunas estrellas ya lo palpitan. Luis Díaz habló al respecto y mencionó a dos jugadores en particulares.

“El partido contra Portugal va a ser increíble, tienen a uno de los mejores jugadores del Mundo como es Cristiano Ronaldo. Tuve también chance de jugar con Vitinha en el Porto, tienen también a Bruno Fernandes, va a ser un partidazo”, dijo Luis Díaz en charlas con The Guardian.

Así mismo dejó claro su perspectiva sobre las posibilidades de Colombia: “Buscaremos la victoria porque hemos demostrado que podemos jugarle y ganarle a cualquier selección”, advirtió.

Luis Díaz también tuvo palabras para James Rodríguez, quién jugaría su último Mundial en el 2030. “Es nuestro capitán, nuestro líder, siempre que se pone la camiseta de Colombia aporta algo especial, esperamos tenerlo siempre”.

El extremo es otro de los jugadores a seguir de parte del combinado nacional luego de que viniera de ser la máxima figura del Bayern Múnich y de la Bundesliga.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

  • Portugal
  • República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia
  • Uzbekistán
  • Colombia
Lo ofrecieron a River pero José Enamorado interesa a dos grandes de Brasil

Lo ofrecieron a River pero José Enamorado interesa a dos grandes de Brasil

En resumen

  • Luis Díaz calificó como un “partidazo” el próximo duelo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.
  • El extremo colombiano destacó a Vitinha (excompañero en Porto) y a Bruno Fernandes como las grandes figuras lusas a seguir.
  • Luis Díaz llega a la cita mundialista consolidado como la máxima estrella del Bayern Múnich y referente de la Bundesliga.
