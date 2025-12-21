Luego de que Luis Díaz anunciara la llegada de su hijo, esto le pidió el técnico de Bayern Múnich

Luis Díaz no podía cerrar el año de una mejor manera. No solo volvió a jugar con Bayern Múnich y regreso con gol, también anunció la llegada de su hijo. Sin embargo, no hay tiempo para relajarse porque Vincent Kompany, técnico del equipo alemán, le hizo un claro pedido.

Kompany ha confiado en las condiciones de ‘Lucho’ Díaz incluso desde antes que llegara a Bayern Múnich. El DT llamó al colombiano para convencerlo de que dejara Liverpool y se uniera al equipo alemán y, ahora, tras el nivel superlativo del colombiano decidió darle unos días de vacaciones en plena temporada.

Luego de una asistencia en la victoria 0-5 ante Stuttgart del 6 de diciembre, Luis Díaz volvió a ser titular con Bayern Múnich y anotó el tercer gol del triunfo 0-4 contra Heidenheim. El extremo llegó a la posición de delantero ‘9’ y de cabeza marcó para llegar a ocho goles en la Bundesliga y anunciar el arribo de un nuevo miembro a la familia.

Así anunció Luis Díaz que tendrá un hijo junto a su esposa

Luis Díaz celebró que volverá a ser papá. (Foto: Getty Images)

“Gracias Dios mío, por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo: el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar“, fue el mensaje de Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, que ‘Lucho’ compartió como historia en Instagram para anunciar el nuevo integrante de la familia Díaz – Ponce.

Luis Díaz confirmó que volverá a ser papá. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

Luis Díaz anunció la llegada de un hijo y esto le pidió el DT de Bayern Múnich

Justo después de que Luis Díaz anunciara que va a tener su tercer hijo, el primer varón, Vincent Kompany le hizo un claro pedido a él y a todo el equipo para el resto de la temporada. “Hemos construido una buena base para la segunda mitad de la temporada. Ahora nos tomaremos un descanso y luego seguiremos adelante. Los títulos se jugarán en marzo y abril, tenemos que estar ahí cuando sea importante. Tenemos que creer y entonces tendremos la oportunidad (de ganar trofeos)“, declaró el técnico de Bayern Múnich.

