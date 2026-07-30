Mientras en la MLS ganaba 5 millones, este sería el sueldo que James Rodríguez cobraría en el América

James Rodríguez sigue sin equipo tras la Copa del Mundo y su paso por la MLS, donde estuvo en el Minnesota United. Aunque el colombiano no pudo tener el efecto esperado en la MLS, el jugador sí tuvo un salario muy importante de casi 5 millones solo por 6 meses.

Ahora se especula con un posible regreso a México, pero para jugar con el América, uno de los más grandes de ese país. Sin embargo, por su actualidad y gran irregularidad el colombiano podría llevarse ahora mismo un salario entre los 2 y 3 millones en América.

Este es un salario promedio que América viene pagando a sus grandes jugadores de acuerdo a la información de Capology y Salary Sport. Por lo cual, sería este el promedio en el que enmarcaría el sueldo del jugador colombiano. James solo llegaría con un contrato por 6 meses.

De momento, no hay nada firme entre el América y el 10 colombiano. Ya en enero, James tuvo una larga novela para encontrar un nuevo equipo y seguir su carrera, se especuló primero con la Liga de Colombia y un regreso, y al final terminó en la MLS.

James Rodríguez jugó el Mundial 2026 con Colombia. (Foto: GettyImages)

Aunque no tuvo el mejor Mundial 2026 con la Selección Colombia, se espera que James sí pueda tener un nuevo equipo en los siguientes días. El colombiano sigue siendo una gran oferta de mercado a nivel futbolístico y también comercial para los distintos clubes.

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Los números de James en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, James Rodríguez lo jugó todo con la Selección Colombia. Aunque no fue la estrella que se esperaba, el jugador estuvo en la cancha en cada uno de los encuentros. Sumó en cancha más de 200 minutos, pero no pudo marcar goles ni dar asistencias.

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