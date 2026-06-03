Varios jugadores dejarán la plantilla de Atlético Nacional para el segundo semestre de la competencia en 2026.

Atlético Nacional se llevó una durísima goleada en la primera final del fútbol colombiano contra Junior. El equipo ‘Verdolaga’ está a 90 minutos de perder el campeonato, y ante la gran incertidumbre crecen los rumores de jugadores que podrían dejar el club.

Salidas en Atlético Nacional

Estos serían los hombres que se irían de Nacional, ya sea por terminar contrato, por rendimiento o por ofertas. De momento, son los más cercanos a salir del club de acuerdo a los últimos reportes:

David Ospina (termina contrato)

Dairon Asprilla (termina contrato y está lesionado)

Juan Bauzá (termina contrato)

César Haydar (rendimiento)

Milton Casco (lesiones y rendimiento)

Juan Manuel Rengifo (ofertas de Brasil)

Estos serían los jugadores de Atlético Nacional que están en la puerta de salida, tras un semestre que puede terminar siendo desastroso para el club. También a este casi fracaso en el campeonato se le debe sumar que cayeron en Copa Sudamericana ante Millonarios.

Nacional fue goleado en la final. (Foto: Captura de pantalla)

¿Diego Arias se queda en Atlético Nacional?

Otra de las grandes dudas de Atlético Nacional para el segundo semestre es lo que pase con Diego Arias. El DT se vuelve a llevar un “palo” en un duelo directo, y ya se había revelado que los dueños lo iban a despedir pase lo que pase. Por lo cual, es casi un hecho que no continuaría para 2026.

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