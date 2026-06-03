El delantero colombiano ya eligió a qué equipo irse, mientras Liverpool y Arsenal venían siguiendo su posible fichaje.

Este miércoles 3 de junio de 2026 salió a la luz el gran bombazo con Luis Suárez. El delantero de la Selección Colombia venía interesando a grandes clubes de la Premier League como Arsenal, Liverpool y Newcastle, pero el jugador eligió su próximo destino para después del Mundial.

De acuerdo a la revelación de Fabrizio Romano y Pipe Sierra, Luis Suárez acordó llegar al Fenerbahce siempre y cuando el ganador de las elecciones sea Hakan Safi, cuyos comicios son este fin de semana. El delantero ya tendría un acuerdo para mudarse a Turquía tras el Mundial 2026.

Para todos los hinchas esta es una gran sorpresa con Luis Suárez, puesto que, el delantero colombiano es la gran esperanza de gol para el Mundial y los siguientes años, pero elige irse a una Liga no tan competitiva como la Premier League.

Además, en Sporting también el delantero venía teniendo un gran año, pero su intención era cambiar de equipo. Aunque lo quisieron equipos de la Premier, todo parece indicar que el verdadero interés y oferta real habría solo llegado de Turquía.

Luis Suárez ya tendría un acuerdo para llegar a Fenerbahce. (Captura de pantalla)

Ahora Suárez apuesta por un gran Mundial en las siguientes semanas y ser la carta de gol que “solucione” los problemas de ofensivos de la Selección Colombia. El delantero también viene de anotar en el último amistoso contra Costa Rica, y llega “fino” a la Copa del Mundo.

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Los números de Luis Suárez en esta temporada

En esta espectacular temporada en Portugal, Luis Suárez ha jugado un total de 53 partidos marcando 38 goles y dando 9 asistencias. Lleva en cancha poco más de 4.000 minutos. Apenas cumplirá 29 años a finales de este 2026 y ha elegido la Liga Turca como su siguiente destino.

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