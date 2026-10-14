La estrategia de Win Sports para el futuro de los derechos de TV del fútbol colombiano.

Cada vez quedan menos días para que se decida qué canal pasaría el fútbol colombiano en la temporada 2027. De momento, la DIMAYOR aceptó una oferta de 90 millones por parte de un grupo centroamericano respaldado por Mauricio Correa. Ante esto, ahora confirman qué hará WIN Sports.

WIN Sports no igualaría la oferta, de acuerdo a la información revelada por Pipe Sierra. El canal que ha pasado el fútbol colombiano en los últimos años decidiría no igualar este monto, pero eso no quiere decir que no le haría una oferta a la DIMAYOR.

La oferta de WIN Sports para pasar el fútbol colombiano

Según reveló Sierra, a la interna de WIN Sports han decidido hacer una oferta entre 70 y 80 millones a la DIMAYOR, con la “garantía” de que este dinero sería ‘seguro’. Además, también estaría la posibilidad de que la empresa negocie por transmitir los partidos con la empresa que gane los derechos.

Junior es el actual campeón de Colombia. (Foto: DIMAYOR)

En caso de que WIN Sports no presente una oferta antes del 21 de noviembre, el fútbol colombiano oficialmente tendrá un nuevo dueño de derechos de televisión por los próximos años. Los equipos aceptaron otra oferta también porque quieren más ingresos.

¿Cuánto es la nueva oferta de los derechos de TV?

Según las últimas filtraciones, la oferta que la DIMAYOR aceptó por los derechos de TV para la temporada 2027, fue una de 90 millones por año para todos los clubes. Esa sería la opción ganadora si no hay un cambio de última hora en las siguientes semanas.

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En síntesis: