Alarma en Junior: Los jugadores que pedirían irse del club tras actos vandálicos

Junior de Barranquilla vive un mal momento, los hinchas respondieron con actos vandálicos y ahora hay jugadores que quieren irse.

La tensión en Junior de Barranquilla aumentó este jueves 15 de octubre, luego de que se conociera que algunos hinchas acudieron a los alrededores de la sede deportiva del club y vandalizaron los vehículos de dos futbolistas.

En las fotografías y videos difundidos se observan mensajes escritos con pintura en aerosol sobre los carros de Guillermo Paiva y Jesús Rivas, entre ellos la frase “Pongan huevos”. Según medios locales, ambos futbolistas habrían pedido a sus entornos buscar opciones para salir de Junior, preferiblemente fuera de Colombia, debido al temor por su integridad y la de sus familias.

En la fachada del centro de entrenamiento también apareció el mensaje “Sin vida. En Junior se juega a muerte”, una expresión que agravó la preocupación por el ambiente alrededor de la institución. La situación abre interrogantes sobre la seguridad de quienes forman parte del plantel rojiblanco.

Paiva y Rivas analizarían la posibilidad de marcharse en diciembre, con el objetivo de encontrar un nuevo equipo para el próximo año. A Rivas lo buscaron desde Millonarios a mitad de año, con un interés que se mantendría en el 2027.

En el banquillo habrá cambios la continuidad de Sebastián Viera como entrenador estaría prácticamente descartada y Junior ya tendría varios candidatos para reemplazarlo. Entre los nombres que suenan aparecen Jorge Bava, Leonel Álvarez, Norberto Araujo y Arturo Reyes.

Los títulos de Arturo Reyes como entrenador

Además del torneo finalización 2023 con Junior, Arturo Reyes ganó oro en los juegos Centroamericanos con la Selección de Colombia sub 21 en la temporada 2018.

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En resumen