¡Escándalo total en Barranquilla! Denuncian a jugador del Junior porque no estaría respondiendo por sus hijos: Chats con la amante al descubierto.

Hay un nuevo escándalo que involucra a un jugador del fútbol de Colombia. En esta ocasión, la exesposa de un jugador del Junior de Barranquilla no solo publicó una mensaje en el que lo acusa de no estar respondiendo por sus hijos, también reveló chats de la supuesta amante del fútbolista.

Todo empezó cuando Danis Márquez publicó una historia en Instagram con una imagen que decía “el abuso económico es negarle dinero a los hijos para castigar a su madre” y comentó “el señor Cristian Barrios. Él jura”. Sí, se refería al extremo del Junior y los chats más sorprendentes estaban por llegar.

Sin una fecha confirmada de separación, Márquez defendió a Cristian Barrios como su esposo en octubre de 2024 ante unas amenazas de los hinchas del América de Cali porque había manifestado el deseo de querer jugar en el Junior de Barranquilla. Ahora, todo cambió y la exesposa del jugador reveló chats que dan a entender que la actual pareja del futbolista, Laura Villada, empezó a salir con él cuando todavía estaba casado.

Exesposa de Cristian Barriors reveló los chats con la amante del jugador

Cristian Barrios con su exesposa y actual pareja. (Foto: IG / @cristianbarriosp7y @danissmarquez)

“¿Hasta cuando esta mujer me dejara en paz? Ajá, pero sí ella se lo quedó por qué jode. Como no le paro bola se quiere hacer sentir. Ella tuvo que enviar todo, porque él no tenía las huevas para decir. Después él para demostrarme que no estaba con ella la sacó de su apartamento. ¿Quien se tiene que dar su valor aquí? Le mando la ubicación que ya había salido de su apto. Ella misma decía que no tenía nada con él. ¿Quién es la locaaaaa? ¿Quién es la loca? Como no le paro bola, busca la manera de joder. Ni siquiera puedo tener una conversación con Cristian porque ella se mete. ¿Es la que le compra a mis hijos y aún así viene hasta donde vivo a traer las cosas? Él no puede compartir con los hijos porque tiene que estar ella hay, le tiene ubicación‍. ¿Tengo que aguantar todo?”, fueron algunos de los chats que reveló Danis Márquez en Instagram.

Chats sobre Cristian Barrios. (Foto: IG / @danissmarquez

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La exesposa de Cristian Barrarios aclaró por qué publicó los chats polémicos chats

La razón fue contundente. “Aclaro no estoy peleando a nadie. Solo quiero que me deje en paz y hagan su vida , buscan la manera de estar jodiendome la vida solo porque ven que sin él mi vida ha sido la misma, y quiera o no, tengo dos niños con él y lo demás ya todos los saben. La realidad es una sola, espero y se quede quieta porque tengo más cosas y no la quiero dejar peor. Fin. Solamente me habla cuando está en concentración, ahí sí me llama a ver a los niños. Fin. Mejor no sigo, si me pongo a mostrar todo le tumbo el circo que tienen. Ambos se merecen”, publicó la exesposa de Cristian Barrios.

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