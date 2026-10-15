Revelaron el equipo de Yeison Guzmán para el 2027 ¿se queda en Liga BetPlay?

Yeison Guzmán es una de las figuras del América de Cali y ahora revelaron dónde jugará el goleador para la siguiente temporada.

Yeison Guzmán atraviesa un gran momento en el fútbol colombiano y su futuro comienza a definirse de cara a la próxima temporada. Después de convertirse en uno de los jugadores destacados de su equipo, ya se conoció cuál sería su destino para la Liga BetPlay 2027.

El mediocampista seguiría en América de Cali, club en el que está contento y donde habría manifestado su deseo de continuar. Su representante, Kormac Valdebenito, confirmó que la intención del futbolista es permanecer en el conjunto escarlata, que también buscaría asegurar su continuidad.

Según explicó Valdebenito en Súper Combo del Deporte, Guzmán tenía dos cláusulas que activaban la compra obligatoria: disputar el 50 % de los partidos de la temporada y marcar diez goles. El jugador ya habría cumplido ambos objetivos, por lo que América tendría que avanzar para concretar la operación.

El representante señaló que, en su última conversación con Marcela Gómez, hace unas tres semanas, el club mantenía negociaciones con Fortaleza, mientras que los aspectos económicos y algunas condiciones personales del contrato seguían pendientes.

Los números de Guzmán respaldan su importancia en el equipo: suma 22 goles y seis asistencias en 39 partidos. En Fortaleza no marcó goles y jugó apenas 5 partidos, en Moscú tampoco tuvo continuidad.

El valor de mercado de Yeison Guzmán

Yeison Guzmán tiene un valor de mercado de 3 millones de dólares en caso de que el América de Cali lo quiera vender en futuras temporadas.

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En resumen