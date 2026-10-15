El campeón de Copa Libertadores que sería nuevo DT del Junior de Barranquilla

Junior sigue perdiendo espacio en la Liga BetPlay y ahora van por un cuarto entrenador, un campeón de Copa Libertadores.

Junior de Barranquilla atraviesa un momento complicado en el torneo colombiano y la búsqueda de un nuevo entrenador comienza a intensificarse. El ‘Rojiblanco’ empató contra Pereira y está lejos de los play offs.

Según medios ecuatorianos, Norberto Araujo sería una de las opciones para asumir el banquillo rojiblanco. El argentino nacionalizado ecuatoriano dirige actualmente a Sociedad Deportiva Aucas en la LigaPro y podría tener la oportunidad de dar el salto al fútbol internacional.

Araujo es recordado principalmente por su etapa como futbolista de Liga de Quito, donde conquistó títulos históricos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, además de otros campeonatos con el conjunto albo.

Como entrenador, su recorrido todavía es corto: ha dirigido a Cumbayá, Deportivo Cuenca y Aucas. Aunque aún no ha conseguido títulos como técnico, su trabajo ha sido bien valorado en el medio ecuatoriano y le ha permitido aparecer entre las alternativas de clubes importantes.

De hecho, Barcelona SC y Emelec ya habrían contactado anteriormente a Araujo para conocer su disponibilidad, pero el entrenador habría decidido respetar su compromiso con Aucas. Su posible salida dependerá de las negociaciones y de las condiciones que presente cualquier club interesado.

Los otros entrenadores que maneja Junior de Barranquilla

De esta manera, Araujo se sumaría a Leonel Álvarez y Arturo Reyes en la lista de candidatos que suenan para dirigir a Junior. El equipo colombiano deberá definir quién liderará su proyecto deportivo, mientras el nombre del entrenador de Aucas se sumó como alternativa.

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