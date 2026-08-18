¿Un top 10 del ranking FIFA? La Selección Colombia ya tendría un nuevo rival para los amistosos

La Selección Colombia ya enfrentará a Perú y México en dos amistosos y ahora se sumaría otro rival CONMEBOL.

La Selección Colombia está alistando todos los detalles para jugar un partido amistoso más en la siguiente fecha FIFA del mes de septiembre y octubre. El equipo de Lorenzo ya tiene confirmado partidos contra México y Perú, y ahora se sumaría otro rival sudamericano.

Según la información de Caracol, el próximo rival que jugaría contra la Selección Colombia es la Selección Paraguay. Todavía no hay fecha ni horario para el partido, pero lo más seguro es que el encuentro si se jugará y será en Estados Unidos.

No se puede realizar partidos amistosos contra equipos europeos, puesto que, estos están jugando la Nations League y a los equipos CONMEBOL les queda o hacer partidos entre ellos o con otras confederaciones. Colombia ya tendría 3 encuentros confirmados.

El equipo de Lorenzo jugará contra México, contra Perú y contra Paraguay. De momento, estaría enfrentando a dos rivales que llegaron hasta los 8vos del Mundial 2026 y a uno que se quedó muy cerca de llegar a la Copa del Mundo como es el peruano.

La Selección Colombia quedó eliminada en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

La última vez que la Selección Colombia jugó fue en el Mundial 2026, donde el equipo ‘Cafetero’ se quedó eliminado en 8vos de final. Ahora 3 meses después, los de Lorenzo tendrán la oportunidad de empezar a sacudirse y alistarse para el Mundial 2030.

Publicidad

El puesto de Colombia y Paraguay en el ranking FIFA

La Selección Colombia ahora mismo se ubica en el puesto 11 del ranking FIFA y se quedó muy cerca del top 10 en la Copa del Mundo. Justamente un buen triunfo ante México sumada a la fecha FIFA correcta, lo podría meter en el top 10 de la clasificación.

Por otro lado, la Selección de Paraguay se ubica en el puesto 34 del ranking FIFA. La Copa del mundo le sirvió al equipo de Gustavo Alfaro, que se queda en la Selección, para mejorar su lugar en el ranking. Escaló un total de 7 puestos.

Encuesta¿Hace bien Colombia en hacer estos amistosos? ¿Hace bien Colombia en hacer estos amistosos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Paraguay se perfila como el próximo rival amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos.

se perfila como el próximo rival amistoso de la en Estados Unidos. México, Perú y Paraguay serán los rivales confirmados para la Selección Colombia de Lorenzo.

serán los rivales confirmados para la de Lorenzo. Puesto 11 ocupa la Selección Colombia en el ranking FIFA actual tras el Mundial.