Bombazo: el campeón de la Champions League que iría por el fichaje de Gustavo Puerta

Gustavo Puerta sigue jugando en Racing en España, pero este grande de Inglaterra va por su fichaje.

Gustavo Puerta es uno de los nombres del fútbol colombiano que podría sacudir el mercado en las siguientes semanas. El futbolista viene de una gran Copa del Mundo, sin embargo, todavía no llega una oferta que lo logre sacar del Racing de Santander.

El precio de Gustavo Puerta es relativamente bajo, puesto que, el colombiano tiene apenas un precio de 20 millones en su cláusula de rescisión para salir del club. No obstante, todavía no llegaba el equipo que quiera pagarlos, ahora el nombre de Aston Villa toma fuerza.

El gigante de la Premier League viene atravesando un mercado de fichajes muy complicado, donde ha tenido vender a varios futbolistas y su equipo se está “reconstruyendo”. En este proceso podría entrar perfectamente el nombre de Gustavo Puerta.

Otros clubes donde suena con fuerza el nombre de Gustavo Puerta es en Portugal con los colores de Benfica y Porto. Sin embargo, todavía no hay nada acordado en esos clubes y de momento todo sería rumores. El colombiano ya debutó en la primera de España el pasado fin de semana.

Gustavo Puerta tuvo un gran Mundial. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas son las claves para que se defina qué pasa con Gustavo Puerta. El jugador es receptivo a la idea de salir a un club más importante, pero si no llega ninguna oferta, no se descarta que el jugador se quede en el Racing de Santander en este año.

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El valor de mercado de Gustavo Puerta

Ahora mismo el valor de mercado de Gustavo Puerta es de 18 millones de euros y el jugador colombiano tiene una larga lista de equipos interesados en su fichaje. Clubes de España, de la Serie A, de la Premier League y de Portugal siguen atentos al volante.

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