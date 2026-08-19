El reclamo de El Pibe Valderrama a Lorenzo por el nuevo asistente argentino de la Selección Colombia

Otro más que se levanta en contra de la nueva decisión de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Una de las fuentes más cercanas al DT confirmó que la ‘Tricolor’ tendrá un asistente técnico argentino en reemplazo de Luis Amaranto Perea y Carlos El Pibe Valderrama se unió a Óscar Córdoba y Mario Yepes con un fuerte reclamo.

Todo empezó cuando el periodista César Augusto Londoño, de ‘Caracol Radio’, publicó en X que “el argentino José Maria Bazán de 54 años, es el nuevo asistente de Néstor Lorenzo en la Federación Colombiana de Fútbol. Fue zaguero central y ha trabajado como asistente de Óscar Pareja en Orlando a City, estuvo en FC Dallas, Audax Italiano, Tijuana, Pumas de la UNAM”. Las leyendas de la selección colombiana iban a estallar en 3, 2, 1…

Mientras Óscar Córdoba afirmó que “a mí me motivaría un tipo muy preparado de táctica para que pueda llegar y confrontar y decir: ‘Así no es’. Lo que necesito es que cuando llegue allá a Lorenzo lo confronte: ‘Venga, este man no porque no ha entrenado, no ha competido’“; Mario Yepes también estuvo en contra de la llegada de Bazán diciendo que “no estoy de acuerdo con que no llegue un asistente técnico colombiano. No estoy de acuerdo, creo que deben tener un asistente técnico colombiano“. ¿Y qué piensa El Pibe Valderrama al respecto?

Valderrama le reclamó a Lorenzo por el nuevo asistente argentino de la Selección Colombia

El Pibe Valderrama y Néstor Lorenzo.

“A mi me enseñaron en el fútbol que hay que armar el equipo con el equipo de amigos. Cada técnico tiene sus amigos, siempre me lo enseñaron, y es así. Néstor tiene sus amigos y él responde, y a mí me enseñaron así. Si armo un cuerpo técnico, tengo que buscar a mis amigos y lo voy a hacer, y él está haciendo eso. ¿Que quiero colombianos? Quisiera colombiano, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Ni la luz y el agua, todos estamos afuera. No sé por qué, pero todos estamos afuera“, le dijo Carlos Valderrama al programa ‘Medio Tiempo’, de ‘Win Sports’, sobre el nuevo asistente técnico argentino de la Selección Colombia.

El técnico colombiano que descartó Néstor Lorenzo para ser asistente en Colombia

A la espera del inminente anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la llegada de José Maria Bazán como nuevo asistente técnico, el primer DT colombiano que descartó Néstor Lorenzo para este cargo fue el mismísimo Juan Carlos Osorio, quien se había ofrecido en público para integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Publicidad

Encuesta¿Con cuál entrenador colombiano ya había trabajado José Maria Bazán? ¿Con cuál entrenador colombiano ya había trabajado José Maria Bazán? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis