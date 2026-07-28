“Tenemos un equipo tan bueno…”: desde Bayern Múnich responden al interés de Al-Hilal por Luis Díaz

Luis Díaz es la gran novedad en este mercado de fichajes, después de que se revelara que Al-Hilal estaba muy interesado en hacerse con su fichaje. El delantero colombiano tendría sobre la mesa una oferta de 25 millones al año por él, pero ahora el club tomó otra decisión.

Desde Bayern Múnich ya han mostrado su “poca voluntad” de querer vender a Luis Díaz. El delantero colombiano hizo una primera temporada de película en Alemania y ahora menos lo van a querer dejar ir, tras los grandes resultados que le dio. Ante todo estos estos rumores, desde Bayern ya respondieron de manera contundente.

El CEO del Bayern, Jan-Christian, descartó cualquier mínima posibilidad de vender a Luis Díaz a Arabia Saudita, aunque ofrezcan un gran dinero por él: “Lo mismo aplica a Luis Díaz: ni llamadas telefónicas ni nada por el estilo. Seríamos estúpidos, tenemos un equipo tan bueno“, comentó el CEO.

Bayern Múnich estuvo muy cerca en la temporada anterior de llegar a la final de la Champions. Sin embargo, en el camino se topó con PSG, que terminó siendo el campeón. De ahí que, en Bayern no tengan ni la más mínima intención de cambiar la estructura de su once.

Luis Díaz es figura absoluta de Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Luis Díaz apenas tiene 1 año en Alemania y se ve poco probable que el delantero colombiano decida cambiar su futuro cuando todavía puede dar más en la élite europea. Además, el jugador también podría conseguir aquella histórica Champions League que aún le falta a su carrera.

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Los números de Luis Díaz en 1 solo año en Bayern Múnich

En su primer año con el Bayern, Luis Díaz jugó un total de 51 partidos entre todas las competencias, fue titular casi siempre. Marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Ganó en el año la Bundesliga y la Copa de Alemania, con más de 4.000 minutos en cancha.

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