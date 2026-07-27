La insólita medida de Álvaro Montero para que ya no lo critiquen en Boca Juniors tras sus errores

Montero aparece como "lesionado" después de sus grandes errores en el partido de Boca.

Montero volvió al ojo de las críticas en Boca Juniors tras cometer insólitos errores en la goleada que su equipo recibió ante Riestra. El portero colombiano fue expuesto en los 3 goles que recibió su equipo y se ganó muchas críticas de los aficionados.

Ante los grandes cuestionamientos, a los hinchas les enojó aún más que Montero tras el partido se mostrara con una aparente lesión en su pierna. Los aficionados creen que el portero de la Selección Colombia estaba “actuando” para evitar las críticas.

Montero llegó a Boca tras un gran semestre en Vélez y se veía como un fichaje estelar para el arco. Aún lo sigue siendo, pero necesita volver a su mejor nivel en los siguientes encuentros para apagar las fuertes críticas que viene recibiendo tras este partido.

Boca Juniors también apuesta en esta semana por hacer una gran participación en la Copa Sudamericana y avanzar de ronda. Se espera que en este encuentro, nuevamente sea titular Álvaro Montero.

El arquero de Bica simula dolor para justificar su paupérrima actuación? Dígname que estoy confundido… https://t.co/TgeWnMZcu4 — Martin Liberman (@libermanmartin) July 27, 2026

Montero estuvo convocado con la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero el arquero también se quedó fuera de los partidos y no jugó ni un solo minuto. Aunque se espera que sea el portero del nuevo ciclo, el colombiano tendrá que mejorar su actuación.

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¿Cuánto pagó Boca Juniors por Álvaro Montero?

Boca Juniors hizo una fuerte inversión por Álvaro Montero, el equipo ‘Xeneize’ terminó invirtiendo por el jugador colombiano una suma cercana a los 4 millones de dólares.

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En síntesis: