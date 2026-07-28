Filtraciones de la Selección Colombia: Los jugadores que sacaron del Mundial y estaban en la convocatoria

¡Destaparon la olla en la FCF! Los dos futbolistas que le borraron a Lorenzo de la lista del Mundial a 24 horas del anuncio. ¡Entérate aquí!

No paran las filtraciones sobre la Selección Colombia que sorprenden a los hinchas. Como si no hubiera sido suficiente con toda la verdad sobre la pelea que tuvo Jhon Durán en el camerino de la ‘Tricolor’, ahora filtraron los dos jugadores que sacaron del Mundial 2026, y estaban en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

¿No perdíamos contra Suiza en penales? Una de las grandes falencias que tuvo Colombia en el Mundial fue la falta de gol. Ninguno de los delanteros ‘9’ que Lorenzo llevó a la Copa del Mundo tuvo anotaciones y la ‘Tricolor’ se despidió con cinco goles en el mismo número de partidos.

Uno de los dos jugadores que le sacaron a Néstor Lorenzo de la convocatoria al Mundial 2026 juega de centrodelantero. ¿Y el otro? Antel el mal nivel de Luis Díaz, ninguno de los extremos de la Selección Colombia que estaban en la Copa del Mundo marcó diferencia. Jáminton Campaz y Carlos Andrés Gómez iban a tener un competidor de peso, pero…

Los jugadores de Colombia que sacaron del Mundial y estaban en la convocatoria

Lorenzo el día que anunció la convocatoria al Mundial. (Foto: Getty Images)

“La fuente es un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que me lo encontré en el Mundial pasado y conversé con él. Le hice solo una pregunta: ¿Digame qué tan cerca estuvieron Durán y Villa de estar en la Selección? Me dijo: ’24 ahoras antes de que diera la lista, los dos estaban en el listado de Néstor Lorenzo‘. Estaban los dos, Villa y Durán, y el tema se cae más por el asunto de Villa que por el asunto Durán”, reveló Javier Hernández Bonnet, director de ‘Gol Caracol’.

Esto dijo Lorenzo sobre la no convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026

¿Le creemos o fue una decisión que bajó desde la FCF? Ante la no convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026 cuando se había instalado la narrativa que era la sopresa en la lista oficial de la Selección Colombia, Lorenzó señaló que “vi que los hogares pensaban distinto, el hombre y la mujer pensaban distinto. No sentí presión porque la decisión fue futbolística, pero el contexto no lo ayudó (…) El tema fue duro en cuanto a las cosas que escuché o hicieron, no se merecía eso. Me equivoqué al exponerlo”.

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