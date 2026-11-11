Primera decisión de Atlético Nacional con Lucas González por atacar a Lorenzo y la Selección Colombia

Conoce la primera decisión de la directiva de Atlético Nacional con Lucas González por sus críticas a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia.

En el fútbol de Colombia se dio un cruce de declaraciones que dio de qué hablar. Lucas González atacó a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia denunciando preferencias y, acto seguido, se conoció la primera decisión que tomó Atlético Nacional con el entrenador.

¡A los antecedentes! “Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solo porque van a la selección mayor, porque, por el contrario, es un orgullo que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo sean convocados, pero son bajas sensibles. Lo que no es coherente es que aquí en Colombia y no clubes de afuera, como por ejemplo con Álvaro Montero, que se quedó en Boca Juniors para jugar la semifinal de Copa Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque o sino el club es sancionado”, afirmó González y la polémica estalló en 3, 2, 1…

Néstor Lorenzo escuchó las declaraciones de Lucas González y no dudó en responderle diciendo que ”me pueden llamar y les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar con la prensa. Para el club debe ser un orgullo muy grande tener jugadores en la Selección. Cuando no llamo jugadores del fútbol colombiano dicen que no miro la liga; cuando los llamo, se quejan porque los llamo. El calendario no lo armo, está todo aclaro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan”.

Esto hizo Atlético Nacional con Lucas González por el ataque a la Selección Colombia

Lucas González, DT de Nacional. (Foto: X)

El periodista Yony Gutierrez reveló en la emisora ‘La FM’ que en Atlético Nacional no gustaron las declaraciones de Lucas González denunciando que hay favorecimientos en la Selección Colombia y tomaron la decisión de hablarle y decirle: “Hombre, es que ir a la Selección Colombia es un premio para cualquier jugador”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lucas González en Atlético Nacional?

A pesar de que todavía no ha ganado títulos en el fútbol colombiano, Lucas González recibió la confianza de Nacional con un contrato por tres años que va hasta junio de 2028.

Publicidad

Encuesta¿Por la no convocatoria de cuál jugador se quejó Lucas González? ¿Por la no convocatoria de cuál jugador se quejó Lucas González? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen