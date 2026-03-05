Atlético Nacional sigue con el mal sabor de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, y uno de los apuntados es Diego Arias. En las imágenes que se viralizaron un día después, se ve un tremendo gesto de los jugadores contra su DT.

En una pausa de rehidratación y con el marcador 1-2 en desventaja, Diego Arias llamó a sus jugadores para darles indicaciones, sin embargo mientras hablaba muchos de ellos le dieron la espalda o simplemente no prestaron atención.

El DT tuvo que alzar la voz para que el plantel lo escuche, este gesto fue interpretado por los hinchas de Atlético Nacional que el entrenador carece del liderazgo incluso para sus propios jugadores.

Diego Arias, quién tiene poca experiencia como entrenador, podría ser cesado del cargo en los próximos días. Los medios hablaban de que este partido podría ser el detonante de su salida.

En la rueda de prensa post partido, el propio entrenador contó que no piensa en su renuncia y que es muy pronto para hablar de su futuro. Con esto, el ‘Verdolaga’ no tendrá torneo internacional el resto del año.

Los refuerzos de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

