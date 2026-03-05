La Selección de Ecuador jugará contra Marruecos un partido amistoso a finales de marzo en la doble fecha FIFA. Sin embargo, el partido ahora acaba de sufrir un “importante cambio”, puesto que, el equipo africano tiene un gran cambio a poco de jugar el Mundial.

Resulta que Walid Regragui ya no será el entrenador de Marruecos para los próximos partidos y para el Mundial 2026. Por lo cual, Sebastián Beccacece tendrá un nuevo rival en este encuentro y esto cambia todos los planes para el DT de ‘La Tri’.

No deja de sorprender esta decisión de Marruecos, puesto que, quedan 98 días para jugar el Mundial 2026. El equipo africano jugará contra Brasil, Haití y Escocia, de ahí que, esta noticia sorprenda. En las próximas horas uno de los candidatos a ser la revelación de la Copa del Mundo anunciaría un nuevo DT

Marruecos viene de perder en la Copa África ante Senegal y eso evidentemente alteró la relación del entrenador con la Federación, además de otros motivos que dinamitaron esta salida. Walid Regragui era el entrenador de la Selección de Marruecos desde 2022.

Walid Regragui dejó de ser DT de Marruecos. (Foto: GettyImages)

En la Selección de Ecuador esta noticia también tiene un efecto, debido a que, ahora se presentan ante la gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y aprovechar el cambio de Marruecos para su partido amistoso. Una victoria, muy cerca del Mundial, es lo que espera la hinchada.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Marruecos?

La Selección de Ecuador jugará contra Marruecos el próximo 27 de marzo de 2026 en Madrid. Será el penúltimo amistoso para ‘La Tri’, puesto que, después tendrá que jugar contra la Selección de Países Bajos y de ahí ya está listo para jugar en el Mundial de 2026.

