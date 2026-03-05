DT del Borussia Mönchengladbach evitó hablar de Kane y terminó destacando a Luis Díaz y compañía

El efecto de Luis Díaz en la Bundesliga tiene un nuevo capítulo. La fecha 25 de la Liga de Alemania inicia con el partido entre Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach, así que al entrenador Eugen Polanski le preguntaron por la ausencia de Harry Kane, y terminó destacando a jugadores como ‘Lucho’.

Sin nececidad de un periodo de adaptación como dicta el común denominador en el fútbol, Luis Díaz se convirtió en titular indiscutido del Bayern Múnich, y ya registra 13 goles y 13 asistencias en la Bundesliga. Polanski es consciente del impacto del jugador colombiano.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, confirmó que Harry Kane no está disponible para enfrentar al Borussia Mönchengladbach el viernes 6 de marzo a las 2:30 P.M. (hora colombiana) porque “sufrió un golpe en la pantorrilla y aún no se ha recuperado. Es solo un golpe, nada grave a corto plazo, pero quizás le falte un día para poder jugar”. Entonces, Eugen Polanski decidió centrarse en jugadores de la talla de ‘Lucho’ Díaz.

Esto dijo DT del Borussia Mönchengladbach sobre jugadores como Luis Díaz

Eugen Polanski, Luis Díaz y Harry Kane. (Foto: Getty Images)

“Eso no es un factor importante, ya que el Bayern tiene jugadores de primer nivel en todas las posiciones. Por lo tanto, su ausencia no cambia nuestro enfoque. Nos centramos en nuestro propio rendimiento”, dijo el DT del Borussia Mönchengladbach cuando le preguntaron por la ausencia de Harry Kane.

Los partidos que le quedan a Luis Díaz para ser goleador de la Bundeliga

No la tiene nada fácil. A Luis Díaz le quedan 10 partidos de Bundesliga, incluyendo el duelo ante Borussia Mönchengladbach para remontar una diferencia de 17 goles que le lleva Harry Kane en la tabla de goleadores de la liga de Alemania. Una misión que parece imposible…

