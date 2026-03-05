Es tendencia:
Holger Matamoros sigue jugando y este es su equipo para el 2026

El incanzable Holger Matamoros tiene 41 años y sigue vigente en el fútbol ecuatoriano, para este 2026 seguirá jugando.

Por Gustavo Dávila

Otro de los pocos jugadores que ha pasado por los grandes de LigaPro es Holger Matamoros. El volante ecuatoriano sigue vigente a sus 41 años y tiene equipo definido para este 2026.

Holger Matamoros jugará en la Segunda Categoría de su oriunda Machala, en el Filial de Orense. Como su nombre lo indica es el proyecto juvenil del equipo de LigaPro.

Su último equipo en primera división fue justamente Orense, en el 2021, jugando 24 partidos. Luego pasó al Bonita Banana, otro equipo representativo de la provincia de El Oro.

En el 2023 pasó a la filial de Orense y sigue jugando buscando el ascenso a la LigaPro Serie B. Este año podría ser su último ciclo como profesional antes del retiro.

En Ecuador jugó en Barcelona, Liga de Quito, Emelec, Orense, El Nacional y Deportivo Cuenca. Quedó campeón de LigaPro en tres ocasiones, una con los amarillos, con los azules y con el histórico plantel azuayo 2004.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Holger Matamoros se suma así a Michael Arroyo, Ely Esterilla, Jonatan Álvez entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

Holger Matamoros – Filial Orense

En resumen

  • Holger Matamoros jugará en la Segunda Categoría con el equipo Filial de Orense este 2026.
  • El volante de 41 años ha sido campeón de la LigaPro con Barcelona, Emelec y Deportivo Cuenca.
  • Matamoros busca el ascenso a la Serie B en lo que podría ser su último ciclo profesional.
