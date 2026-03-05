Otro de los pocos jugadores que ha pasado por los grandes de LigaPro es Holger Matamoros. El volante ecuatoriano sigue vigente a sus 41 años y tiene equipo definido para este 2026.

Holger Matamoros jugará en la Segunda Categoría de su oriunda Machala, en el Filial de Orense. Como su nombre lo indica es el proyecto juvenil del equipo de LigaPro.

Su último equipo en primera división fue justamente Orense, en el 2021, jugando 24 partidos. Luego pasó al Bonita Banana, otro equipo representativo de la provincia de El Oro.

En el 2023 pasó a la filial de Orense y sigue jugando buscando el ascenso a la LigaPro Serie B. Este año podría ser su último ciclo como profesional antes del retiro.

En Ecuador jugó en Barcelona, Liga de Quito, Emelec, Orense, El Nacional y Deportivo Cuenca. Quedó campeón de LigaPro en tres ocasiones, una con los amarillos, con los azules y con el histórico plantel azuayo 2004.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Holger Matamoros se suma así a Michael Arroyo, Ely Esterilla, Jonatan Álvez entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

Publicidad

Publicidad

ver también Emelec sumará otro fichaje extranjero ¿llega para el Clásico del Astillero?

Holger Matamoros – Filial Orense

En resumen