9 de Octubre ascendería a la LigaPro y este equipo histórico desaparecería

La LigaPro 2026 aún no empieza, pero ya tiene una gran novela en camino con el futuro de varios clubes. Aunque finalmente se aclaró que solo descenderían El Nacional y Vinotinto del Ecuador, ahora puede que otro equipo desaparezca para la siguiente temporada.

9 de Octubre estuvo muy cerca de ascender a esta LigaPro, si finalmente se decretaba el descenso de 3 clubes de la A. No se dio. Pero el equipo octubrino no se quedará con las ganas y finalmente buscaría otro método para entrar a la Serie A.

De acuerdo a la revelación de Óscar Portilla, 9 de Octubre estaría en planes de comprar la categoría de Delfín en el fútbol ecuatoriano y se quedaría con su plaza en la Serie A. El ‘Cetáceo’ ya reveló que no aceptaría la oferta de Daquilema, pero en realidad es 9 de Octubre el mejor posicionado a comprarlo.

Delfín terminó la temporada 2025 en medio de la polémica y con grandes cuestionamientos administrativos. Para este 2026 aún no hay fecha de presentación para la pretemporada, tampoco habría recursos financieros, y por eso ahora aparece la opción de una compra.

Tweet placeholder

Los hinchas de Delfín se mostraron muy “enojados” por la posibilidad de esta venta. Sin embargo, 9 de Octubre, de acuerdo a Óscar Portilla, no solo compraría la plaza del histórico campeón de la LigaPro 2019, sino que también se mudaría a jugar en Manta.

Publicidad

Publicidad

Los equipos que ascienden a la LigaPro 2026

ver también Emelec busca el camisetazo de la temporada 2026 y va por este jugador de Barcelona SC

Mientras se resuelve la posible compra de Delfín, solo hay dos equipos confirmados para ascender a esta LigaPro. Ambos clubes ya comenzaron sus pretemporadas y han fichado a nuevos jugadores. Guayaquil City y Leones del Norte son los “nuevos” equipos de la A para 2026.

Los equipos de Ligapro que descendieron a Serie B en 2025

En la cancha perdieron la categoría, Técnico Universitario y Vinotinto del Ecuador, sin embargo, al darse una sanción contra El Nacional, el ‘Bi-Tri’ fue mandado al final de la tabla de posiciones y descendido administrativamente. Por lo cual, Técnico se mantuvo en primera para 2026.

Encuesta¿Qué equipo te gustaría que juegue la LigaPro 2026? ¿Qué equipo te gustaría que juegue la LigaPro 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En resumen: