Este próximo fin de semana se enfrentan por la fecha 2 de la LigaPro, Emelec contra Delfín. En lo que sería el debut de los azules en el campeonato ecuatoriano, tras la polémica suspensión ante Universidad Católica. El equipo ‘Cetáceo’ encendió las redes con un polémico mensaje.

En sus cuentas oficiales, Delfín sorprendió con un polémico video dedicado a Emelec. En ese clip se ve a varios delfines entrando en el estadio Capwell y un bombillo explotando. Delfín viene tomando está actitud en redes sociales desde el comienzo de la temporada.

Ya en la fecha 1 ante Deportivo Cuenca, sorprendió con una imagen similar de varios delfines agrediendo a leones (mascota de Deportivo Cuenca). Al final, ese posteo le resultó, puesto que, el equipo acabó venciendo como local e inició la LigaPro con una victoria.

Desde Emelec no se ha respondido, pero el club ha lanzado una importante “campaña” para llenar el estadio Capwell. Se espera que en las próximas horas puedan cumplir con los pagos de dos deudas y liberar el sistema para inscribir a sus fichajes.

El polémico video de Delfín también se une a un polémico “copy”. El club escribió: “Avisarán cualquier cosa, amigos Emelec. No harán viajar por gusto“, afirmó el club. En referencia a la posibilidad de que nuevamente se suspenda el encuentro tras lo que sucedió con Católica.

Emelec no puede inscribir a sus fichajes

Emelec todavía tiene dos sanciones en FIFA, una es de Leandro Vega y otra de Alejandro Cabeza. Solo pagando la deuda a ambos jugadores, el club podrá inscribir a todos sus fichajes. Sino lo hace tendrá que jugar con los actuales inscritos que no llegan ni a 11 jugadores de campo.

