Emelec empieza a moverse en el mercado de fichajes y ahora resulta que se interesó en un jugador que dejará Barcelona SC. El club buscaría un ‘camisetazo’ para armar su plantilla y tener una lista de jugadores que le permita competir en el 2026.

Emelec estaría muy interesado en intentar un movimiento para fichar a Brian Oyola, que dejó Barcelona SC, de acuerdo a la información de Álvaro Riera. El ‘Bombillo’ buscaría al jugador por pedido exclusivo de su entrenador, Guillermo Duró que ya lo conoce.

Por otro lado, ya se confirmó que Brian Oyola salió libre de Barcelona SC para 2026. El jugador llegó a un acuerdo con la directiva para terminar su contrato y quedar libre en el mercado. Seguir en Guayaquil sería una opción muy importante para el volante.

Para Emelec no es fácil, ya que tiene primero que solucionar sus problemas económicos, y también deberá competir contra Aucas. El ‘Papá’ también está interesado en el fichaje de Brian Oyola y deberá competir contra él por su contratación.

Asimismo, Oyola fue visto este fin de semana muy cerca de un jugador de Emelec. El extremo tiene una estrecha amistad con Juan Pablo Ruiz Gómez, que fue comprado por el ‘Bombillo’ para 2026. Ambos jugadores se conocieron en Delfín y fueron dirigidos por Duró.

Publicidad

Publicidad

Los números de Brian Oyola en Barcelona SC

ver también Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid, pero antes pidió el fichaje de este jugador ecuatoriano

Como jugador de Barcelona SC, Oyola pudo jugar un total de 66 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 9 asistencias. Aunque fue un fichaje de mucha ilusión, terminó siendo uno de los jugadores que más decepcionó en el último año.

La crisis económica que vive Emelec

Emelec tiene que limpiar más de 9 sanciones en la FIFA para poder fichar a nuevos jugadores e inscribirlos en la LigaPro. De ahí que, cualquier jugador se lo piense varias veces antes de fichar por el ‘Bombillo’ para esta nueva temporada en la LigaPro.

Encuesta¿Emelec debe fichar a Brian Oyola? ¿Emelec debe fichar a Brian Oyola? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En resumen