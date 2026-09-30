En plena fecha FIFA: Emelec adelantó la estrategia para volver a dominar el fútbol ecuatoriano

Mientras todos los ojos están centrados en la fecha FIFA y en los partidos de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador. En la LigaPro, Emelec ha comenzado el camino para dar un paso que lo vuelva a poner a dominar el fútbol ecuatoriano.

Resulta que el ‘Bombillo’ está caminando a ser una nueva Sociedad Anónima Deportiva. En la interna del club crece esta idea y ahora mismo habría una comisión trabajando en la estrategia para dar este salto gigante en la administración del club. Las SAD son modelos económicos que se manejan en grandes equipos de Europa y tienen fines lucrativos.

La idea de una Sociedad Anónima Deportiva representaría una inyección de capital financiero para un club que actualmente la necesita. Emelec pasa por un momento sumamente delicado, con una gigante deuda encima. Por lo cual, esta administración pretende darle ese salto de calidad.

La misma directiva de José David Jiménez ha revelado ya en varias ocasiones que este es el futuro de Emelec y tarde o temprano se debe realizar. Con esto, el ‘Bombillo’ también sería el primer equipo grande de Ecuador en tomar este camino y abandonar el modelo societario tradicional.

Emelec ahora pelea por entrar a Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

Los últimos años han sido muy malos para un Emelec que no puede salir de los últimos lugares. Además, el club azul no pelea por ningún campeonato desde 2021. Por lo cual, con esta nueva estrategia se pretende acortar diferencias con Independiente del Valle, un club que tampoco tiene modelo societario.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

En esta temporada, Emelec se volvió a quedar fuera de los primeros 6 y ahora está peleando por alcanzar un cupo para ir al play-off de la Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ pretenderá volver a ser protagonista ya en la temporada 2027, mientras da los pasos para ser una SAD.

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