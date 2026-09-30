La exigencia que Marcelo Gallardo le hizo a la Selección de Ecuador para la próxima fecha FIFA

Marcelo Gallardo ya tiene una nueva molestia con la Selección de Ecuador y una exigencia para los siguientes partidos.

Marcelo Gallardo tuvo que debutar con la Selección de Ecuador en un partido en Corea del Sur. El equipo tricolor no tuvo el mejor de los estrenos y eso causó una importante molestia en los aficionados. Pero también viene molestando el gran viaje que tuvo que hacer ‘La Tri’ para estos partidos. Ahora esto cambiaría.

De acuerdo a la revelación de Karolina Dávila, Marcelo Gallardo le ha solicitado a la Selección de Ecuador que no hayan más partidos amistosos en Asia. Que en los amistosos de noviembre se priorice no tener viajes muy largos como los de esta gira.

El nuevo rival que podría tener Ecuador

En medio de esta decisión de Marcelo Gallardo, la de no tener viajes tan largos en la fecha FIFA de noviembre, se reveló que Ecuador podría estar jugando contra Colombia un amistoso en noviembre. La Selección Colombia ya tiene pautado jugar contra Chile en este parón FIFA.

Ecuador fue goleado por Corea del Sur en la última fecha FIFA. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador no podría tampoco jugar con equipos de Europa en el mes de noviembre, puesto que, todos están “ocupados” con la Nations League. Por lo cual, solo le queda armar amistosos con rivales sudamericanos o de CONCACAF para evitar largos viajes.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

Antes de la fecha FIFA de noviembre, la Selección de Ecuador tiene que jugar otros dos partidos amistosos en este ciclo. Los encuentros quedaron repartidos de la siguiente manera:

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Ecuador vs Japón (1/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5/10)

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En síntesis: