Marcelo Gallardo manda una clara advertencia a los hinchas para el partido de Ecuador vs Japón

Ecuador fue goleado en su primer partido ante Corea del Sur y Marcelo Gallardo no quiere que se repita esto.

La Selección de Ecuador fue goleada en su primer partido ante Corea del Sur, en el debut de Marcelo Gallardo. Para dicho encuentro, el equipo nacional apenas estaba sumando un entrenamiento. Ahora que le toca jugar contra Japón en la Copa Kirin, el DT mandó una clara advertencia.

Marcelo Gallardo comentó en rueda de prensa que el partido ante Japón será muy diferente para el equipo nacional. El ‘Muñeco’ avisó que en ese encuentro, la selección tricolor puede presentar otra cara y se espera otro desarrollo para lo que fue su debut.

“Y puedo decir que sí llegaremos en mejores condiciones contra Japón de lo que fue contra Corea“, comentó el ‘Muñeco’. Para este partido contra Japón, hay más días de trabajo en el equipo de Marcelo Gallardo, el equipo nacional llega con un ritmo de más entrenamientos.

“Nuestra selección, hace más de una semana que estamos por Asia, estamos contentos de poder haber descansado mejor para estos días. Y llegaremos mejor“, advirtiendo nuevamente que Ecuador llega en un mejor nivel para este segundo amistoso.

Ecuador perdió contra Corea del Sur. (Foto: GettyImages)

Se espera que ya se vea algo de la mano de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador para estos amistosos en la Copa Kirin. El ‘Muñeco’ todavía tiene un largo camino por recorrer y se espera también que vaya rotando varios nombres en la alineación.

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¿Cuándo juegan Ecuador vs Japón y qué canal lo pasa?

La Selección de Ecuador jugará contra Japón el próximo jueves, 1 de octubre de 2026. El partido se podrá ver en vivo y gratis por la señal de Teleamazonas y TC Televisión.

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