Aclaran el motivo para reprogramar el Emelec vs. U. Católica

El partido entre Emelec y U. Católica a jugarse este sábado en Quito fue oficialmente reprogramado, esto en medio de especulaciones y críticas. Desde LigaPro dieron detalles sobre qué hay detrás de la suspensión del partido.

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, explicó en su cuenta de X que el motivo para reprogramar el partido se debe a temas de seguridad. Medios hacen eco que la delegación azul habría recibido amenazas, sin entrar en detalle.

Desde U. Católica no recibieron bien la noticia y señalan que la información no fue compartida con ellos y que la reprogramación del partido no tiene justificación.

Los hinchas por su parte señalan que la reprogramación responde a la ayuda de LigaPro a Emelec, debido a que no levantaron todas sus suspensiones FIFA y no tenían inscritos a varios jugadores del plantel.

La respuesta de U. Católica ante el comunicado de LigaPro

U. Católica reveló que Emelec les extendió un pedido de diferir el partido precisamente por la situación administrativa financiera, lo cuál fue negado por el club ‘camarata’. Esto alimenta las dudas sobre si hay un motivo de seguridad detrás de la reprogramación.

Así mismo, en su comunicado señalaron que la Gobernación de Guayas no tiene jurisdicción para reprogramar eventos por motivos de seguridad fuera de su cantón, es decir esta vez correspondía a Pichincha.

Comunicado U. Católica.

